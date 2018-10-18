Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси увеличились на 4,2%

Организации и индивидуальные предприниматели в январе-сентябре перевезли 339,3 миллиона тонн грузов, или 104,2 процента к аналогичному периоду 2017 года. Об этом в четверг сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.



Грузооборот составил 103,1 миллиарда тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 4,7 процента.



Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре воспользовалось 1 451,9 миллиона человек, или 100,2 процента к аналогичному периоду 2017 года. Пассажирооборот составил 19 104,2 миллиона пассажиро-километров, или 102,8 процента к уровню января-сентября прошлого года.

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