В Беларуси подготовлена директива о развитии стройотрасли

27 декабря 2018 11:27 (UTC+04:00)

На сайте Совета по развитию предпринимательства Беларуси опубликован проект директивы президента «О приоритетных направления развития строительной отрасли», передает Trend со ссылкой на Белновости.

Документ был подготовлен по итогам прошедшего совещания у президента, в ходе которого прошло обсуждение темы, касающейся совершенствования строительства в Беларуси.

Как стало известно, в отрасли насчитывается 10 тыс. предприятий, численность сотрудников которых достигает порядка 205,1 тыс. человек.

В документе выделены несколько основных направлений развития отрасли. Особое внимание будет уделено повышению привлекательности инвестиционно-строительной деятельности. Для этого предусматривается проведение усовершенствования системы госрегулирования.

Запланировано, что не позднее конца 2020 года сроки очереди для нуждающихся многодетных семей должны быть сокращены до одного года. При этом будет происходить постоянное наращивание объемов строительства арендного жилья.

Второе направление будет охватывать повышение эффективности строительных организаций. Документом предусматривается проведение оптимизации структуры организаций. Произойдет объединение строительных, монтажных и проектных организаций, а также производителей стройматериалов. Активно будут развиваться совместные предприятия, которые смогут продвигать отечественные стройматериалы на европейский рынок.

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