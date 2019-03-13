Беларусь и Китай заинтересованы в более тесном обмене опытом в сфере кибербезопасности - Цуй Цимин

Беларусь и КНР заинтересованы в более тесном обмене опытом и расширении сотрудничества в сфере кибербезопасности. Об этом сегодня журналистам сообщил посол Китая Цуй Цимин, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Дипломат отметил, что лидеры обеих стран уделяют большое внимание развитию информационных технологий и обеспечению кибербезопасности. Так, накануне на заседании Совета безопасности с участием Президента Александра Лукашенко обсуждались вопросы информационной безопасности Беларуси и проект соответствующей концепции. "У обеих стран есть хорошая практика в этой области. Мы будем еще глубже сотрудничать и обмениваться опытом", - сказал Цуй Цимин.

Он добавил, что белорусские и китайские компании к этому времени успели наладить интенсивное сотрудничество в области кибер- и информационной безопасности. "Уверен, что в этой сфере большой потенциал для сотрудничества. Китай и Беларусь как всесторонние стратегические партнеры намерены его углублять", - добавил посол.

Цуй Цимин принял участие в V Международной научно-практической конференции Big Data and Advanced Analytics (Большие данные и анализ высокого уровня), приуроченной к 55-летию Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Дипломат отметил, что форум, на котором в том числе обсуждаются вопросы кибербезопасности, демонстрирует высокий уровень Беларуси в этой сфере.

Среди организаторов конференции - Министерство образования, НАН и БГУИР. Его ректор Вадим Богуш отметил, что форум с каждым годом охватывает все больше направлений. Так, на нынешнем эксперты рассмотрят вопросы использования больших данных для оптимизации IT-, бизнес- и производственных решений, Вig Data в медицине, образовании и экологии, а также технологии и инструментарий для аналитики высокого уровня.

Расширяется и география конференции. Участие в ней принимают специалисты из 32 стран (в 2018 году - из 19). Спикерами конференции станут эксперты таких известных компаний, как IBM (США), Fastdev, (Швеция), Wargaming (Беларусь), EPAM (Беларусь).

Во время форума состоялась выставка научно-технических разработок и учебно-методической литературы, а также организованы мастер-классы для студентов. Кроме того, 14 марта состоится круглый стол, посвященный социальным рискам технологий Big Data, проблемам и перспективам сетивизации и виртуализации образования в условиях индустриальной революции 4.0, медиабезопасности и другим актуальным темам.

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