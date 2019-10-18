Лукашенко о возможности вступления Беларуси в ЕС

18 октября 2019 15:36 (UTC+04:00)

Руководство Беларуси никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз и цели такой не ставило. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что таков был его ответ на вопрос одного из представителей Евросоюза. "Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили, - сказал он. - Но раз задают такой вопрос, значит, он у них сформировался где-то. Действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели".

В этой связи Александр Лукашенко рассказал, что читает разную информацию, в том числе закрытого характера: "Мне разведка наша доложила однажды один материал, где они (в Евросоюзе, на Западе) оценивают Беларусь. И что меня удивило (это где-то года два назад было), говорят: самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, - это Беларусь. Это был закрытый их доклад, я прочитал".

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