Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно

11 марта 2018 12:58 (UTC+04:00)

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправку в конституцию, отменяющую ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, передает РИА Новости.

Сейчас в соответствующей статье говорится: "Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд". Поправка предусматривает, что слова о двух сроках из конституции исключат.

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет.

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение в текст конституции имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. Согласно этой поправке, в преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: "Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай объявил о начале разработок стандарта мобильной связи 6G
Китай 10 марта 14:28
Трамп и Си Цзиньпин обязались сохранять давление в отношении КНДР
В мире 10 марта 01:04
Китай призвал ЕС ускорить переговоры по двустороннему соглашению о защите инвестиций
Бизнес 9 марта 18:54
Инициатива Китая “Пояс и путь” приносит возможности для развития Беларуси - посол
Бизнес 9 марта 14:23
Ежемесячное число пользователей китайского мессенджера превысила один миллиард человек
ИКТ 9 марта 12:41
Китай позитивно оценил диалог между США и КНДР
Китай 9 марта 12:34
В Китае выпустят образец двигателя весом 500 тонн для тяжелой ракеты
Китай 9 марта 11:52
Валютные резервы Китая сократились в феврале
Бизнес 9 марта 10:19
Казахстан расширяет свой транзитный потенциал для Европы
Бизнес 8 марта 10:06
В Китае рассказали о возможном соперничестве с США
Другие страны 8 марта 07:28
США попросили Китай разработать план сокращения торгового дефицита на $1 млрд
США 7 марта 20:23
Си Цзиньпин о необходимости обеспечить высококачественного развития экономики Китая (ФОТО)
Бизнес 7 марта 20:15
Китай подтвердил отмену платы за роуминг данных до 1 июля
Китай 7 марта 17:45
МИД КНР: острова Дяоюйдао принадлежат Китаю независимо от новой учебной программы Японии
Китай 7 марта 17:42
МИД КНР отреагировал на визит специальной делегации президента Южной Кореи в КНДР
Китай 7 марта 17:39
Госсовет Китая призвал приложить усилия к реформе, открытости и народному благосостоянию (ФОТО)
Китай 7 марта 17:36
Китай способен предотвратить системные риски - глава минфина (ФОТО)
Китай 7 марта 17:16
Китай проводит первые комплексные океанологические исследования в море Амундсена (ФОТО)
Китай 7 марта 16:59