Глава МИД Китая Ван И встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

3 мая 2018 13:44 (UTC+04:00)

Находящийся с визитом в КНДР министр иностранных дел КНР Ван И встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая, передает РИА Новости.

Китайский министр накануне отправился с двухдневным визитом в Пхеньян, где в среду уже встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо.

Поездка главы китайского МИД последовала за исторической встречей Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также в преддверии ожидаемой встречи между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

В конце марта Ким Чен Ын побывал с визитом в Китае, который стал его первой зарубежной поездкой после прихода к власти в 2011 году.

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