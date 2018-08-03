В Китае в результате наводнений погибли 20 человек

3 августа 2018 22:32 (UTC+04:00)

Двадцать человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, более 5,5 тысячи местных жителей эвакуированы в безопасные места, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По данным властей, больше всего от разгула стихии пострадал уезд Хами, в одной из деревень которого произошло крупное наводнение. 31 июля в деревне Циньчэн выпало рекордное количество осадков, в результате чего населенный пункт был затоплен. По последним данным, помимо человеческих жертв, разгул стихии привел к повреждениям свыше 8,7 тысячи домов и различных построек, затоплены сельхозугодья, размыты и повреждены автомобильные дороги и железнодорожные пути, пострадали линии электропередач. Повреждения также получила дамба на местном водохранилище, уровень воды в котором резко возрос.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти и спасательные службы организовали необходимые спасательные и профилактические работы, был создан командный пункт по организации мер, необходимых для борьбы со стихийным бедствием и устранением опасности.

Свыше 3 тысяч человек, включая местных жителей, полицию, медиков, спасателей, принимают участие в поисково-спасательных работах, в мероприятиях по перемещению лиц, подвергающихся опасности, в доставке продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.


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