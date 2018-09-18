Китай вводит повышенные пошлины на импорт более 5200 товаров из США

18 сентября 2018 17:54 (UTC+04:00)

Китай в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет повышенные пошлины на импорт более 5200 наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства финансов КНР, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Министерство коммерции Китая выразило глубокое сожаление в связи с этим, заявило, что Пекин будет вынужден принять ответные меры.

"В соответствии с законом о Внешней торговле КНР, Положениях о таможенных пошлинах на импортно-экспортные товары и другими законодательными актами и принципами международного права, таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около 60 миллиардов долларов", — говорится в опубликованном заявлении китайского минфина.

Сообщается, что пошлины вступят в силу 24 сентября в 12.01 по пекинскому времени.

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