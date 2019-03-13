Китайский производитель Haier выпустил в России 300-миллионный холодильник

Первый камень в строительство завода по производству стиральных машин был заложен в мае 2018 года. Площадь завода составляет 29 тыс. кв. м. Планируется, что стиральные машины будут поставляться не только в Россию, но и в страны СНГ и Европу. Ранее сообщалось, что запуском завода компания намерена занять долю в 20% на рынке стиральных машин России.

Как уточнил заместитель гендиректора ООО "Хайер Фридж РУС", компания Haier, являясь одним из самых известных китайских предприятий-брендов, развивает свой бизнес в рамках инициативы государственной стратегии Китая "Один пояс, один путь". Основная ее цель - посредством локализации и развития в странах вдоль инициативы объединить рынок, предприятие и пользователей, предоставив локальным потребителям наилучший пользовательский опыт в области умных бытовых приборов, тем самым достигая лидерство компании Haier в стране.

"С развитием инициативы Китая "Один пояс, один путь" компания Haier, начавшая глобализацию, приветствует широкие возможности для развития, и ее общая стратегия глобализации и поиск моделей также ускоряются. Для Haier, инициатива "Один пояс, один путь" и компания Haier осуществляют единую стратегию триединства с сочетанием стратегии "трех шагов", а именно, исследование и разработка новых видов продукции, производство и маркетинг полностью переходят на локальное функционирование, а стратегия "трех шагов" ("выход, вход и шаг наверх") завершает цели по развитию от "доли рынка" до "массового рынка", - добавил Седых.

По словам собеседника агентства, размещение производства Haier в Татарстане повлияло и на приход других китайских компаний в регион. Он отметил, что в республику по активной рекомендации и продвижению Haier пришли четыре компании с участием китайского капитала.

В компании уверены, что в условиях китайско-российской дружбы все больше китайских компаний будут приезжать в Россию для развития.

Haier является не только резидентом территории опережающего развития "Набережные Челны", но и в целом ключевым инвестором моногорода, сказал ТАСС замруководителя исполнительного комитета города Набережные Челны Эльдар Тимергалиев.

"Производитель поможет в диверсификации экономики нашего моногорода, уходу от зависимости от градообразующего предприятия. Запланировано, что к 2026 году по всем резидентам - в том числе большой вклад внесет Haier - доля экономики отгруженной продукции составит примерно четверть экономики моногорода, это уже серьезный показатель", - сказал он.

Тимергалиев отметил, что Haier не только реализует новые проекты, но и модернизируют действующие линии. В ближайшей перспективе мы решаем вопрос об открытии нового RnD-центра Haier, нам важно, чтобы новые разработки появлялись именно в нашем городе. Тогда мы добьемся не только создания новых рабочих мест, инвестиций, но и и какого-то технологического центра на нашей территории", - добавил собеседник агентства.

Haier считается одним из ведущих производителей электроники Китая, продукция которого представлена на рынке около 100 стран мира. В 2017 году его глобальный оборот превысил $30 млрд с чистой прибылью $3,7 млрд. В 2016 году корпорация приобрела структурное подразделение американской General Electric за $5,4 млрд.

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