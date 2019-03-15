Продажи китайского автопроизводителя SAIC Motor упали на 17%

15 марта 2019 06:55 (UTC+04:00)

Продажи китайского автопроизводителя SAIC Motor Corporation Limited за первые 2 месяца 2019 года снизились на 16,9 проц. в годовом выражении на фоне общего спада продаж на автомобильном рынке Китая, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Согласно документу, поданному Шанхайской фондовой бирже поздно вечером в понедельник, корпорация SAIC Motor, являющаяся партнером компаний General Motors и Volkswagen, сообщила, что объем ее продаж в январе и феврале текущего года составил 974 тыс. 447 транспортных средств.

Продажи компаний SAIC Volkswagen и SAIC General Motors упали на 10,4 и 14,7 проц. до 301 тыс. 17 и 277 тыс. 674 единицы соответственно.

Объем продаж компании SAIC Motor Passenger Vehicle Company, которая выпускает автомобили собственных брендов, снизился на 16,7 проц. в годовом исчислении до 100 тыс. 8 единиц. Продажи компании SAIC-GM-Wuling Automobile, ведущего производителя мини-фургонов, сократились на 27,1 проц. до 259 тыс. 12 единиц.

По данным China Passenger Car Association, в феврале рынок легковых автомобилей Китая оставался вялым, продажи на нем упали на 18,5 проц. в годовом исчислении.

В прошлом месяце объем продаж легковых автомобилей на рынке Китая составил 1,19 млн. единиц, продемонстрировав спад уже девятый месяц подряд. Снижение продаж в феврале резко ускорилось с 4-процентного падения в годовом исчислении, зарегистрированного в январе.

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