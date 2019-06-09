В Гонконге на акциях протеста начались стычки между полицией и демонстрантами

9 июня 2019 21:17 (UTC+04:00)

Гонконге отмечены беспорядки и столкновения между полицией и демонстрантами, собравшимися на акцию в знак протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, стычки начались после того, как стражи порядка начали разгонять людей, собравшихся на массовую уличную акцию.

Как сообщили организаторы мероприятия, протестная акция в Гонконге собрала рекордное за последние годы количество участников - более 1 млн человек.

Митингующие изначально сконцентрировались в крупнейшем городском паре Виктория, откуда по центральным улицам в сопровождении полиции прошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Мероприятие прошло с разрешения местных властей и обошлось без эксцессов, если не считать единичных случаев мелких стычек с полицией.

Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов.

Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.

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