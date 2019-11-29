В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина

В Китае собака пыталась откопать могилу своего хозяина. Соответствующие кадры появились на видеохостинге "Pear", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дочь покойного заявила, что он скончался от болезни в городском уезде Фупин провинции Шэньси, где он проживал. Когда 12-летний питомец умершего по кличке Хуцзы отправился вместе с семьей на место его захоронения, пес не хотел возвращаться домой и даже пытался откопать могилу.

"Пес ходил по могиле, рыл ее, ложился рядом с ней и не шевелился", — пояснила она.

По словам родственников, после смерти хозяина Хуцзы также три дня отказывался от еды и воды.

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