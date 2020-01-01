Китайский народный банк снизил коэффициент требуемых резервов

1 января 2020 20:05 (UTC+04:00)

Китайский народный банк (Центробанк) объявил в среду о снижении с 6 января коэффициента требуемых резервов на 50 базисных пунктов для всех банков, чтобы поддержать развитие реальной экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данная мера направлена на сокращение количества наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов, и высвобождение около 800 млрд юаней ($114,91 млрд) в ликвидности", - отмечается в распространенном сообщении Китайского народного банка.

Сокращение не будет распространяться на финансовые компании, финансовые лизинговые компании и автомобильные финансовые компании.

"Согласно расчетам, это снизит капитальные расходы банков на 15 млрд юаней ($2,15 млрд) в год, стабилизировав общую ликвидность банковской системы", - отмечается в сообщении Центробанка КНР.

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