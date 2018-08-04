Два самолета столкнулись перед началом авиашоу в Румынии - СМИ

4 августа 2018 15:29 (UTC+04:00)

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в субботу в румынском уезде Сучава, один из пилотов погиб. Об этом сообщило агентство Agerpres, передает ТАСС.

Летчики участвовали в тренировочных полетах перед началом авиашоу в международном аэропорту Сучавы "Штефан Великий".

После столкновения самолеты рухнули за пределами взлетной полосы с пилотами в кабинах. Один из них скончался, второй тяжело ранен и доставлен в больницу в Яссах.

Представители уездной прокуратуры ведут расследование обстоятельств случившегося, авиашоу отменено.

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