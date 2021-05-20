Суд в Нидерландах обязал Карлоса Гона вернуть €5 млн Nissan и Mitsubishi

Европа 20 мая 2021 15:56 (UTC+04:00)
Суд в Нидерландах обязал Карлоса Гона вернуть €5 млн Nissan и Mitsubishi

Суд в Нидерландах обязал в четверг бывшего главу автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона возвратить €5 млн входящим в объединение японским компаниям. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такую сумму он незаконно, согласно их заявлению, получил в виде зарплаты в 2018 году от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах. Компании рассматривали эти выплаты как должностное нарушение и добивались суда для возвращения этих средств.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.

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