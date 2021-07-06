При взрыве на заводе по производству биотоплива в Чехии пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения во вторник в результате взрыва на заводе по производству биотоплива в городе Ловосице в Устецком крае на северо-западе Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Один из пострадавших получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу вертолетом спасателей. Груды металлических листов, которые составляли часть конструкции здания одного из цехов предприятия, взрывной волной отбросило на десятки метров. Они завалили, в частности, участок железной дороги, проходящий близ территории завода. Движение поездов там остановлено.

Взрыв произошел на территории завода, принадлежащего компании Preol. Это крупнейший производитель биотоплива в Чехии. На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Выбросов ядовитых веществ в воздух не произошло, уточнило ТВ.