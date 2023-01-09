AstraZeneca приобретет американскую биотехнологическую компанию CinCor

Британско-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca согласился приобрести американскую биотехнологическую компанию CinCor с целью расширения производства препаратов от заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. Как сообщила в понедельник газета Financial Times, сумма сделки составляет почти $1,8 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос подчеркнул, что компания таким образом "подтверждает приверженность борьбе с кардиоренальным синдромом и добавит к своим разработкам баксдростат".

Баксдростат - разрабатываемый CinCor экспериментальный препарат для лечения гипертонии. В ноябре 2022 года противоречивые результаты второй фазы его клинических испытаний спровоцировали падение акций компании, которые в настоящее время торгуются по цене менее $12. В рамках сделки AstraZeneca заплатит за каждую акцию более чем в два раза больше - около $26 в надежде на успех планируемой третьей фазы.