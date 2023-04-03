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Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности сформировать новое правительство

Европа Материалы 3 апреля 2023 03:21 (UTC +04:00)
Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности сформировать новое правительство

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Лидер победившей на парламентских выборах Финляндии оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо заявил о готовности сформировать новое правительство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пришла большая победа. С таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства", - заявил Орпо после объявления предварительных итогов голосования.

По его словам, "финны хотят, чтобы Консервативная партия привела Финляндию в порядок в ближайшие несколько лет".

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