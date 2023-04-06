Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке

Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту республики Саули Ниинистё заявление об отставке правительства. Трансляцию в четверг ведет телерадиокомпания Yle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ниинистё принял просьбу правительства об отставке.

Правительство Марин уходит в отставку после проигрыша возглавляемой премьером партии на парламентских выборах. Оно будет исполнять технические обязанности временного правительства до назначения нового кабмина. Формирование нового правительства начнется на следующей неделе под руководством победившей на выборах оппозиционной консервативной Национальной коалиционной партии.

Выборы в парламент Финляндии состоялись 2 апреля. Социал-демократическая партия Марин показала третий результат, набрав 19,9% голосов и получив 43 места в парламенте. Победу одержала Национальная коалиционная партия с 20,8% голосов. Второе место заняла партия "Истинные финны", за которую проголосовали 20,1% избирателей. Новый парламент начнет работу 11 апреля.

5 апреля Марин заявила на пресс-конференции, что намерена покинуть пост руководителя Социал-демократической партии к осени, когда будет выбрано новое партийное руководство. Она подчеркнула, что останется депутатом финского парламента.