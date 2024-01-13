Антониу Гутерреш призвал все стороны избегать эскалации в Красном море

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в Красном море.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend

"Генеральный секретарь призывает все государства-члены ООН, которые защищают свои корабли, делать это в соответствии с международным правом, как указано в резолюции. Генсек еще раз призывает все стороны не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Красном море.", - подчеркнул он.