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Антониу Гутерреш призвал все стороны избегать эскалации в Красном море

Европа Материалы 13 января 2024 01:43 (UTC +04:00)
Антониу Гутерреш призвал все стороны избегать эскалации в Красном море

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в Красном море.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Trend

"Генеральный секретарь призывает все государства-члены ООН, которые защищают свои корабли, делать это в соответствии с международным правом, как указано в резолюции. Генсек еще раз призывает все стороны не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Красном море.", - подчеркнул он.

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