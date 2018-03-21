При теракте в Кабуле погибли 26 человек

21 марта 2018 12:25 (UTC+04:00)

При теракте в Кабуле погибли 26 человек, еще 18 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на помощника представителя МВД Афганистана Нусра Рахими.

Ранее сообщалось о трех погибших и 10 раненых.

"Двадцать шесть убитых, 18 раненых в результате террористического нападения на праздновавших Навруз в Кабуле", — говорится в заявлении Рахими.

Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза. Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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