Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии, передает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 20.15 по времени UTC воскресенья. Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, провинция Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 171 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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