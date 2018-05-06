Число жертв взрыва в мечети в Афганистане увеличилось до 17

По меньшей мере 17 человек погибли, 34 получили ранения в результате взрыва в мечети в провинции Хост на востоке Афганистана, Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника полиции провинции Абдула Маннана.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Взрыв произошел в воскресенье. Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

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