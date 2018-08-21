По президентскому дворцу в Кабуле нанесли ракетный удар

21 августа 2018 09:35 (UTC+04:00)

Несколько ракет было выпущено по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo news.

По данным СМИ, атака произошла в 9:00 по местному времени [8:30 по бакинскому времени]. Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.

Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших пока нет.

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