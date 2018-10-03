В Аргентине спасли горбатого кита, выброшенного на берег (ВИДЕО)

3 октября 2018 04:16 (UTC+04:00)

В Аргентине потребовалось два дня и 30 добровольцев, чтобы помочь выброшенному на берег горбатому киту вернуться в море, сообщает РИА Новости со ссылкой наCGTN.

Опубликовано видео спасения. Огромное морское животное пришлось закреплять с помощью специальной упряжи.

Береговая охрана соединила ее с подъемным краном, чтобы приподнять кита. Когда он оказался в своей стихии, лодка помогла ему вернуться в море.

https://cdn.trend.az/media/pictures/2018/10/03/video_kit_argentina_031018.mp4

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