В Аргентине спасли горбатого кита, выброшенного на берег (ВИДЕО)

В Аргентине потребовалось два дня и 30 добровольцев, чтобы помочь выброшенному на берег горбатому киту вернуться в море, сообщает РИА Новости со ссылкой наCGTN.

Опубликовано видео спасения. Огромное морское животное пришлось закреплять с помощью специальной упряжи.

Береговая охрана соединила ее с подъемным краном, чтобы приподнять кита. Когда он оказался в своей стихии, лодка помогла ему вернуться в море.

