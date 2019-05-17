В Мексике убили еще одного журналиста

17 мая 2019 02:28 (UTC+04:00)

Репортер Франсиско Ромеро Диас был убит в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг портал Universal.

По данным местных властей, тело журналиста нашли на одной из улиц города со следами побоев и пулевыми ранениями.

Ранее Ромеро Диас заявлял о поступавших в его адрес угрозах. Он даже получил защиту по специальной программе для активистов в области прав человека и журналистов и покинул штат, однако затем вернулся.

По данным национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты более 140 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года.

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