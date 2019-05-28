В Бразилии сообщили о гибели 42 заключенных

28 мая 2019 02:29 (UTC+04:00)

Власти штата Амазонас на северо-западе Бразилии сообщили о гибели в понедельник 42 заключенных в четырех тюрьмах столицы штата Манауса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Globo.

По данным Исполнительного надзора над пенитенциарными учреждениями штата (Seap), все погибшие скончались от асфиксии (удушья). Детали об обстоятельствах смерти заключенных не приводятся.

Ранее сообщалось, что в воскресенье не менее 15 человек погибли в драке между заключенными в одной из тюрем Манауса. В той же тюрьме в 2017 году произошел бунт заключенных, который продолжался более 17 часов и привел к гибели 60 человек.

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