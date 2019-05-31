Контейнеровоз с мусором отправился из Филиппин в Канаду

31 мая 2019 05:13 (UTC+04:00)

Судно с контейнерами, содержащими канадский мусор, покинуло филиппинский порт Субик и направилось в Ванкувер. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал CBC.

Контейнеровоз вышел в море в пятницу утром по местному времени. За погрузкой судна в порту, находящемся примерно в 100 км к северо-западу от Манилы, следили дипломаты из посольства Канады на Филиппинах.

16 мая Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона вовремя не вывезла 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных частной компанией на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых. Как отметили в МИД Филиппин, Оттаве было дано время до 15 мая на вывоз мусора, но эти сроки не были соблюдены. МИД Канады выразил сожаление в связи с решением Манилы и пообещал забрать контейнеры с Филиппин.

22 мая министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Канады Кэтрин Маккенна сообщила, что Оттава наняла транспортную компанию, которая до конца июня заберет канадский мусор с Филиппин. Эти сроки не устроили Манилу, после чего филиппинский президент Родриго Дутерте распорядился о найме судоходной компании для возврата в Канаду 69 контейнеров с мусором. Оттава согласилась оплатить транспортные расходы.

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