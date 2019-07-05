В ООН заявили, что санкции против Венесуэлы усугубляют гуманитарную ситуацию в стране

Экономические санкции, введенные против Венесуэлы, усугубляют экономический кризис и сказываются на способности государства обеспечивать основные услуги в сфере здравоохранения для населения. Об этом заявила в пятницу в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), она обратила внимание на сложную экономическую ситуацию в стране. "Недавние экономические санкции еще больше усугубляют последствия экономического кризиса, учитывая, что большая часть иностранных доходов происходит от экспорта нефти, во многом связанного с рынком США", - сказала Бачелет. "Кроме того, последствия этих санкций, судя по всему, воздействуют на способность государства обеспечивать базовые услуги здравоохранения для населения", - отметила она.

Верховный комиссар представила на сессии СПЧ опубликованный в четверг в Женеве доклад возглавляемого ею управления. В этом документе к правительству Венесуэлы обращен призыв "провести быстрое, эффективное, тщательное, независимое, беспристрастное и транспарентное расследование нарушений прав человека, включая убийства коренных жителей, и передать виновных в руки правосудия".

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