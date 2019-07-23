Глава ФСВТС сообщил, что первый этап поставок С-400 Турции завершится на этой неделе

23 июля 2019 16:54 (UTC+04:00)

Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем С-400 завершится на этой неделе, сообщил журналистам во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе завершаем первый этап поставок", - отметил Шугаев, подчеркнув, что "желающих купить С-400 не убавлялось" после заявлений США об исключении Турции из программы производства F-35.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов ЗРК С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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