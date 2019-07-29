Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намерены вместе с партнерами обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем держать их (проливы) открытыми. Мы хотим реализовать план по обеспечению безопасности на море с участием стран со всего мира, которые заинтересованы с том, чтобы эти морские пути оставались открытыми", - заявил Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью агентству Блумберг, что исламская республика имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, но не хочет этого делать с учетом значения этого морского пути для страны.

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