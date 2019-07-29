Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе

29 июля 2019 17:32 (UTC+04:00)

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намерены вместе с партнерами обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем держать их (проливы) открытыми. Мы хотим реализовать план по обеспечению безопасности на море с участием стран со всего мира, которые заинтересованы с том, чтобы эти морские пути оставались открытыми", - заявил Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью агентству Блумберг, что исламская республика имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, но не хочет этого делать с учетом значения этого морского пути для страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре
Другие страны 17:45
В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны
Иран 15:38
В США пассажирский поезд врезался в грузовик
Другие страны 13:10
В Иране введен запрет на купание в Каспии
Общество 12:17
Иран начинает экспортировать бензин
Экономика 12:11
МИД Ирана: встреча по ядерной сделке не дала стране гарантий соблюдения ее интересов
Иран 11:17
Лента новостей
Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит
Другие страны 17:51
Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре
Другие страны 17:45
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Россия 17:45
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко
Политика 17:42
Агентство пищевой безопасности Азербайджана опубликовало адреса пунктов забоя скота в период праздника Гурбан
Общество 17:35
Наводнения на юго-западе Китая унесли 14 жизней
Другие страны 17:33
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сальяне
Политика 17:28
Сеул открыт для переговоров с Токио по отмене торговых ограничений
Другие страны 17:21
Во Франции начались лесные пожары из-за сильной жары
Другие страны 17:21