Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США

9 августа 2019 12:36 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с послом Ирана в латиноамериканской стране Мустафой Алаеи, следует из видео, размещенного в Twitter главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча прошла на фоне ужесточения санкций со стороны США в отношении обеих стран. Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

США также внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.

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