Лидеры G7 прибывают на саммит в Биарриц

24 августа 2019 14:48 (UTC+04:00)

Главы государств и правительств стран - участниц Группы семи (G7) прибывают в аэропорт Биаррица перед началом саммита. Первым в аэропорту города приземлился самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Японская делегация прибыла примерно в 10:30. В ходе саммита Абэ рассчитывает обсудить ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы экономики и мировой торговли. Помимо этого сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом японский премьер намерен затронуть ситуацию на Ближнем Востоке, а во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном будет обсуждаться ситуация вокруг бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, находящегося под арестом в Японии.

Как сообщил в пятницу вечером интернет-портал "Орнаж", премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже прибыл во Францию. Он планирует обсудить с иностранными коллегами отношения с Китаем на фоне протестов в Гонконге, а также с Россией в свете заявлений о ее возможном возвращении в G8. На встрече с Дональдом Трампом он намерен обсудить выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, его главной темой станет борьба против неравенства. В субботу на 20:00 (21:00 мск) запланирован неформальный ужин для глав государств - участников G7, на котором они планируют затронуть самый широкий круг вопросов.

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