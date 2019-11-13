Бразилия признает Жанин Аньес и.о. президента Боливии

13 ноября 2019 05:10 (UTC+04:00)

Бразилия признает второго вице-спикера верхней палаты парламента Боливии Жанин Аньес и.о. президента южноамериканской республики. Об этом журналистам заявил во вторник министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Она заняла вакантное место председателя Сената, и, в соответствии с конституцией, таким образом занимает кресло президента, - сказал Араужу. - В нашем понимании конституция Боливии в данном случае соблюдена". "Да, она законно вступает в должность главы государства", - ответил министр на уточняющий вопрос журналистов.​​​​​

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