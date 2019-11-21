Бразилия завершила ратификацию соглашения о защите космических технологий США

Соглашение о защите технологий между Бразилией и США, открывающее возможности использования Вашингтоном космодрома Алкантара на северо-востоке южноамериканского государства, прошло предусмотренные бразильским законодательством процедуры ратификации. Текст соответствующего нормативного акта председателя парламента Бразилии Дави Алколумбре опубликован в среду в официальной печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Любые акты, которые могут привести к пересмотру данного соглашения, должны быть одобрены Национальным конгрессом (двухпалатном парламентом Бразилии - прим. ТАСС)", - говорится в документе главы законодательной власти страны. Соглашение вступит в силу после его ратификации Конгрессом США.

Двустороннее соглашение было заключено 18 марта в ходе визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон. Необходимость подписания документа аргументировалась тем, что порядка 80% всех космических аппаратов имеют в своей основе американские технологии. Как уточнял в своем Twitter министр науки и технологии Бразилии, бывший астронавт Маркус Понтис, заключение соглашения с США "в ближайшем будущем позволит осуществлять запуски космических аппаратов не только США, но и других стран".

Это уже вторая попытка Вашингтона и Бразилиа заключить данное соглашение. В предыдущий раз оно не прошло процедуру ратификации в парламенте южноамериканского государства во время президентства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, поскольку, по мнению противников этого документа, он ставил под сомнение суверенитет Бразилии, ограничивая доступ бразильских властей к американским грузам и отдельным зонам космодрома, находящегося в ведении ВВС страны. В новом соглашении также предусмотрены подобные ограничения.

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