В Нью-Дели при пожаре погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли, еще 10 серьезно пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на понедельник на складе одежды на северо-западе индийской столицы. Как сообщил телеканал NDTV, возгорание началось вскоре после полуночи в районе Кирари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время пламя потушено, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Причины пожара пока не известны.

8 декабря при пожаре в здании делийской фабрики в районе Анадж-Манди 43 человека погибли, еще 16 получили травмы.

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