Почти 124 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в Перу
В Перу положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 4 020 человек, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Так общее число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 123 979 граждан.
Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 173 пациента. Общее число летальных исходов поднялось до 3 629 умерших.
При этом вылечились от заболевания 50 949 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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