Индонезия выразила недовольство новыми геополитическими инициативами Японии

Индонезия высказала Японии ряд претензий, касающихся новых региональных инициатив, а также помощи Токио в борьбе с пандемией, в преддверии первого визита в Джакарту премьер-министра Ёсихидэ Суги. Об этом пишет в понедельник газета The Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в материале, предложенная новым главой правительства и скорректированная с учетом недавнего заседания "четверки" (глав МИД Австралии, Индии, США и Японии) идея об Индо-Тихоокеанском регионе является тревожной для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где Индонезия играет лидирующую роль. "Это только создаст новые источники нестабильности для безопасности, приведет к росту политической напряженности на фоне озабоченности стран Юго-Восточной Азии распространением пандемии", - указывается в статье. План "четверки", подчеркивает издание, "игнорирует жизнь простого народа в АСЕАН".

Региональный блок ранее выступал с концепцией Индо-Тихоокеанского региона, при которой именно АСЕАН будет играть главную роль, а сотрудничество будет строиться на основе открытости, прозрачности, вовлеченности всех сторон, в том числе Китая, уважении международного права. Вместе с тем "четверка" предполагает формирование объединение стран именно для противостояния и сдерживания Пекина.

Замминистра иностранных дел Индонезии Махендра Ширегар несколько дней назад также заявил, что "стратегические отношения [с Японией], которые должны были быть активизированы во время сложного периода - пандемии коронавируса - остались практически незаметными". По его словам, в Джакарте вызывает явное недовольство отсутствие помощи со стороны Токио в плане разработки вакцины, медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, дипломат указал, что странами не удается разрешить вопросы об установлении механизма взаимных деловых поездок.

Японский премьер побывает в Ханое и Джакарте, для него это будут первые зарубежные визиты на посту главы правительства.