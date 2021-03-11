Президента Танзании госпитализировали с коронавирусом в Кении
Президент Танзании Джон Магуфули находится в больнице в Кении из-за заражения коронавирусом и проблем с сердцем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Собщается, что 61-летний Магуфули "находится в критическом состоянии".
Магуфули не появлялся на публике уже почти три недели. Последний раз он участвовал в общественном мероприятии 24 февраля, когда посетил коммерческий центр в экономической столице страны городе Дар-эс-Саламе и выступил там на конференции. Президент Танзании должен был присутствовать 27 февраля на саммите лидеров стран Восточноафриканского сообщества, который проходил в формате видеоконференции. Однако он не появился там, и Танзанию представляла вице-президент Самия Хасан Сулуху.
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