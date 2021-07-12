Президент Кубы призвал сторонников власти выходить на улицы для предотвращения провокаций

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава государства сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье.

"Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни", - сказал он.