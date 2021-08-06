На востоке ДР Конго боевики убили 15 человек
По меньшей мере 15 человек убиты за последние два дня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные общины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам их представителей, в области Бени провинции Северное Киву были совершены две атаки. Первую боевики провели 5 августа и убили в деревне Мбинги 10 человек. На следующий день они напали на деревню, расположенную в километре от Мбинги, и убили еще пятерых ее жителей. В район направлены армейские части с тем, чтобы противостоять террористам.
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