Взрыв бомбы произошел в кафе в ДР Конго

Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов в городе Бени в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам мэра города Нарцисса Мутебу, люди собрались в ресторане вечером, чтобы отметить католическое Рождество. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно, масштаб разрушений уточняется. Начато расследование. Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв.

Как сообщил в своем Twitter корреспондент французского еженедельника Jeune Afrique, сотрудничающий с агентством Reuters, после инцидента власти призвали местных жителей разойтись по домам.

В провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства гражданская администрация в Северном Киву заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Итури.