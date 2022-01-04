У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Подземные толчки ощущались на территории уездов Илань и Хуалянь. Их эпицентр находился в 52 км от береговой линии, а очаг залегал на глубине 18 км под морским дном. Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.
Специалисты прогнозируют повышенную сейсмическую активность в данном районе после произошедшего там в понедельник землетрясения магнитудой 6,0. Оно ощущалось во многих районах острова, но не имело последствий.
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