Премьер Украины заявил об отсутствии угроз функционирования национальной экономики

Украина ожидает, что действующая программа с Международным валютным фондом (МВФ) будет пересмотрена в феврале. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в понедельник, передает Trend.

"Мы сейчас работаем с МВФ, практически каждый день происходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале месяце пересмотр действующей программы МВФ и, конечно, работаем над будущим продлением следующих программ МВФ", - заявил премьер. Его выступление транслировал телеканал "Украина-24".

Шмыгаль по итогам заседания СНБО в понедельник заявил, что угрозы для функционирования национальной экономики сейчас отсутствуют.

"Угроз функционирования национальной экономики нет, кроме информационного, а особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут привести к дестабилизации национальной экономики, на сегодняшний день нет", - сказал он.