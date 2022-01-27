Японский индекс Nikkei потерял более 3% на фоне намерения ФРС США весной повысить ставку

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) в четверг завершились обвалом на фоне намерения Федеральной резервной системы (ФРС) США весной 2022 года провести повышение базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К закрытию дневной сессии в 15:00 по местному времени ключевой японский биржевой индекс Nikkei обвалился на 3,11% до отметки в 26 170,3 пункта - это самая низкая отметка за последние 14 месяцев. По мнению местных аналитиков, главным фактором резкого падения стало намерение ФРС США в марте 2022 года провести повышение базовой процентной ставки. О готовности повысить ставку весной этого года было объявлено по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

Курс иены к доллару, в свою очередь, с начала валютных торгов ослаб на 0,66% и вышел на отметку 114,73-114,74 иены за $1.