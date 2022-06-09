Первый случай оспы обезьян подтвердили в Бразилии

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Globo.

По его информации, речь идет о 41-летнем пациенте из Сан-Паулу, который накануне вернулся из поездки в Испанию, проездом через Португалию. В настоящий момент он находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний им. Эмилио Рибаса. Как уточнили в управлении здравоохранения региона, первые симптомы - повышенная температура и мышечная боль - появились у мужчины 28 мая.

Как сообщает Минздрав Бразилии, в стране зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах.