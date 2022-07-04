Почти 17 тыс. жителям юго-запада Японии рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

По меньшей мере 16,9 тыс. жителей префектуры Миядзаки на юго-западе Японии в понедельник получили рекомендацию о срочной эвакуации от местных властей из-за охвативших этот район мощных ливней, вызванных приближением тайфуна "Аэрэ". Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным метеорологического управления Японии, тайфун 5 июля может достигнуть юго-западного острова Кюсю, где расположена префектура Миядзаки. Далее, согласно прогнозу, тайфун пройдет в восточном направлении и может затронуть центральную часть Японии, включая Токио.