В Сомали террорист взорвал автомобиль перед зданием отеля

Мощный взрыв произошел в воскресенье рядом с отелем в городе Джоухар, столице южного штата Хиршабелле. Об этом сообщило Национальное телевидение Сомали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, возле здания была подорвана заминированная машина, террорист погиб. Как передает новостной портал Somali Guardian, число погибших может достигать нескольких десятков. В свою очередь портал Goobjoog News сообщил, что ранения получили три министра правительства штата, которые находились в здании отеля. Насколько тяжело они ранены, не раскрывается. Район оцеплен полицией.

Власти штата уже обвинили в террористической атаке группировку "Аш-Шабаб".