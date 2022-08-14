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Стало известно о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу

Другие страны Материалы 14 августа 2022 01:45 (UTC +04:00)
Стало известно о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу

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Власти Венесуэлы приняли решение о приостановке новых поставок сырой нефти в Европу, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В графике отгрузок венесуэльской нефтяной компании PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес итальянской Eni и испанской Repsol.

В июне Госдепартамент США разрешил компаниям Eni и Repsol перевозить в Европу венесуэльскую нефть в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам. Решение было принято на фоне ограничений на поставки нефти из России, принятых Европейским союзом.

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