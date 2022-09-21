Кисида: Нагасаки должен быть последним городом, на который сбросили атомную бомбу

Япония выступает за полный отказ от ядерного оружия на планете и призывает все международное сообщество предпринять усилия, чтобы город Нагасаки, подвергшийся американской атомной бомбардировке в конце Второй мировой войны, стал последним местом его применения. Об этом заявил в среду японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как единственная страна, которая пострадала от атомной бомбардировки во время войны, Япония играет уникальную историческую роль, и мы вновь подтверждаем нашу решимость добиться мира без ядерного оружия", - сказал он, пообещав прилагать реалистичные усилия для достижения этой цели. "Надо сделать так, чтобы Нагасаки стал последним местом, подвергшимся атомной бомбардировке", - подчеркнул глава правительства.